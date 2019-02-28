Путин и Моди подчеркнули необходимость наращивания бескомпромиссной борьбы с терроризмом

"При обсуждении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях между Индией и Пакистаном, Путин выразил надежду на ее скорейшее урегулирование", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин еще раз выразил соболезнования индийскому народу в связи с террористическим актом против индийских военнослужащих 14 февраля, - отметили в Кремле. - В этой связи лидеры осудили международный терроризм и любые формы его поддержки, подчеркнули необходимость наращивания бескомпромиссной борьбы с террористической угрозой".

Также рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Глава российского государства акцентировал, что российско-индийское сотрудничество развивается весьма успешно в русле особо привилегированного стратегического партнерства. С обеих сторон высказана заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия во всех областях, включая военно-технические связи.

Путин пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года. Условлено продолжить личные контакты.