Лавров: Россия обеспокоена планами США по подготовке боевиков для вторжения в Венесуэлу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена планами США по вооружению боевиков для дестабилизации ситуации в Венесуэле. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

"Что касается планов США по вооружению боевиков для дестабилизации обстановки в Венесуэле - если прямо говорить, то для вторжения в эту суверенную страну, - конечно же, нас эти планы беспокоят", - сказал он. США, отметил Лавров, не стесняются говорить о своих планах открыто.

Глава МИД России уточнил, что Вашингтон готов на провокации на границе с Венесуэлой и стремится только к свержению законной власти этой латиноамериканской страны. "США, которые на словах пекутся о гуманитарной ситуации в Венесуэле, готовы создавать провокации на границе, как это было 23 февраля, и на самом деле не хотят ничего, кроме делегитимизации законного президента Николаса Мадуро", - сказал он.

Лавров сообщил, что Вашингтон планирует в ближайшее время закупить у одной из стран Восточной Европы переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), минометы, стрелковое оружие и ряд других вооружений и переправить ближе к Венесуэле.

По его словам, "поступающая информация говорит о том, что на ближайшую перспективу США планируют закупать в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, ПЗРК, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве".

Россия считает, что Соединенные Штаты могут пойти на военную интервенцию в Венесуэлу вопреки позиции стран Латинской Америки, заявил министр. По его словам, сегодня нет ни одной страны, за исключением нескольких союзников США, кто поддерживал бы и допускал бы вариант военной интервенции в Венесуэлу. "Все, включая соседей Венесуэлы, уже выступили с заявлениями, что они такой подход не разделяют и не поддерживают", - указал глава МИД РФ.

"Должен признать, что, зная нынешние подходы администрации США, все возможно, - подчеркнул Лавров. - Не исключаю, что администрация США может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все нормы международного права".

При этом глава МИД России заявил, что американские планы военного вторжения в Венесуэлу не реализуются, если их не поддержат Колумбия и Бразилия. "Соседи Венесуэлы, в частности Бразилия и Колумбия, заявили, что не будут каким-либо образом поддерживать планы вооруженного вторжения в эту страну, - сказал Лавров. - Если соседи Венесуэлы сдержат свое слово и будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются".

"Абсолютное, универсальное неприятие в мире вооруженных сценариев, надеюсь, остудит горячие головы в Вашингтоне", - добавил министр.

Лавров добавил, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс не скрывает, что его главной целью является нагнетание напряженности в республике. "Господин Эллиотт Абрамс, который был назначен спецпредставителем США по Венесуэле, не скрывает, что в его функции и его задачи совсем не входит поиск какого-то мирного урегулирования, - обратил внимание Лавров. - Он занимается исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуаций, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, кровопролитие в Венесуэле, что оправдало бы военное вмешательство".

Лавров заявил, что венесуэльцы должны сами выправить положение в стране без указаний и давления извне. "Россия последовательно выступает в пользу мирного урегулирования внутривенесуэльских проблем, - отметил он. - Очевидно, что шаги по выправлению положения должны приниматься венесуэльцами самостоятельно, без указаний извне, без давления извне и, конечно же, без ультиматумов".

По словам Лаврова, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его правительство, в отличие от оппозиции, конструктивно настроены на диалог. "Легитимное правительство Венесуэлы готово разговаривать с Международной контактной группой, - сказал он. - Это отличный пример того, насколько конструктивно ведет себя президент Венесуэлы Николас Мадуро и его правительство и насколько деструктивно, конфронтационно ведет себя человек, которого назначили руководителем государства в нарушение всех норм и принципов Устава ООН".

Министр отметил, что действия Вашингтона по Венесуэле вопреки позиции стран региона вскроют истинные мотивы США в Латинской Америке. По его словам, "если Вашингтон будет действовать вопреки четко заявленной позиции стран Латинской Америки и предпримет действия по вторжению в Венесуэлу, это вскроет истинные цели и мотивы политики США в этом регионе". "Речь идет не о демократии, как нам пытаются говорить, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных", - подчеркнул глава МИД РФ.

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