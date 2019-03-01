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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Россия готова содействовать нормализации отношений Индии и Пакистана

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин обсуждал эскалацию конфликта с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время телефонного разговора

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия готова оказать всемерное содействие для выхода из кризиса в отношениях Индии и Пакистана.

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"Россия готова, естественно, всемерно способствовать скорейшей нормализации кризисной ситуации [в отношениях Индии и Пакистана], - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Но, в первую очередь, это зависит от непосредственно сторон, которые имеют прямое отношение к конфликтной ситуации".

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал ситуацию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время телефонного разговора. "Пока контактов с визави из Пакистана не запланировано в настоящий момент", - добавил представитель Кремля.

Причиной нынешней напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за вылазку взяли на себя боевики "Джаиш-е-Мухаммад". Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияПакистанРоссияМоди, НарендраПесков, Дмитрий СергеевичЭскалация индо-пакистанского конфликта
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