Лавров считает, что США могут пойти на военную интервенцию в дела Венесуэлы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия считает, что Соединенные Штаты могут пойти на военную интервенцию в дела Венесуэлы вопреки позиции стран Латинской Америки. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России по итогам переговоров с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

По его словам, сегодня нет ни одной страны, за исключением нескольких союзников США, кто поддерживал бы и допускал бы вариант такой военной интервенции. "Все, включая соседей Венесуэлы, уже выступили с заявлениями, что они такой подход не разделяют и не поддерживают", - указал глава МИД РФ.

"Должен признать, что, зная нынешние подходы администрации США, все возможно, - подчеркнул Лавров. - Не исключаю, что администрация США может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все нормы международного права".

Российский министр обратил внимание на то, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс даже не скрывает того, что в его функции вовсе не входит поиск какого-то мирного урегулирования. "Он занимается исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуаций, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, кровопролитие в Венесуэле, что оправдало бы военное вмешательство, - пояснил Лавров. - Неслучайно уже было заявлено, что Венесуэлой дело не ограничится, на очереди Куба и Никарагуа".

"А если завтра кто-то еще не понравится США? Скажут, что результаты выборов в той или иной стране тоже не отвечают демократическим стандартам, - предположил министр. - Поэтому не думаю, что подобная линия США, откровенно оскорбительная для латиноамериканских стран, будет добавлять очков Вашингтону в этом регионе".

Лавров также выразил уверенность в том, что страны Латинской Америки в случае военной интервенции США в дела Венесуэлы недвусмысленно заявят о своей позиции по данному вопросу. "Но надеемся, что разум возобладает в американском руководстве", - заключил глава МИД РФ.