Представители ЦИК РФ не планируют наблюдать за парламентскими выборами в Эстонии

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Представители Центризбиркома России вряд ли будут наблюдать за парламентскими выборами в Эстонии 3 марта. Об этом сообщила в пятницу журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"Думаю, что это маловероятно", - сказала она, отвечая на вопрос, поедут ли сотрудники ЦИК наблюдать за выборами в этой стране.

Процедура регистрации кандидатов на выборах в парламент Эстонии завершилась 17 января, после чего 23 января начался период активной предвыборной агитации. Для участия в выборах зарегистрированы 10 партий и 15 независимых кандидатов.

Почти 40% избирателей приняли участие в досрочном (включая электронное) голосование, которое шло с 21 февраля по 27 февраля, сообщил в среду Центризбирком Эстонии. При этом в интернете проголосовали 247 232 избирателя, на участках для досрочного голосования - 99 163 человека.