Посольство РФ назвало верхом цинизма заявления Лондона о гуманитарном кризисе в Венесуэле

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании назвало верхом цинизма заявления властей Соединенного Королевства об озабоченности гуманитарным кризисом в Венесуэле, так как считает, что он создан руками Лондона и Вашингтона. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь российского дипломатического представительства.

"Мы много слышим о британской озабоченности гуманитарным кризисом в Венесуэле. Это верх цинизма. Кризис действительно "рукотворный", как сказала постпред Великобритании в ООН Карен Пирс. Однако создан он руками Лондона и Вашингтона, которые незаконно удерживают в своих банках миллиарды долларов, принадлежащих Венесуэле - по сути, грабят страну", - сказал дипломат.

По его словам, США к тому же "открыто и беззастенчиво душат венесуэльскую экономику санкциями". "При этом все те же страны громче всех кричат о страданиях населения и навязчиво предлагают принять какие-то подачки, причем не обычным способом - через гуманитарные агентства ООН, а максимально провокационным путем, организуя для этого попытку прорыва венесуэльской границы", - заметил пресс-секретарь.

Представитель посольства РФ назвал настораживающим курс Лондона по отношению к Каракасу, напомнив, что "до недавнего времени Венесуэла оставалась вне поля зрения британской дипломатии", однако "все изменилось после смены "ветра" из Вашингтона". "Теперь президент Венесуэлы [Николас Мадуро] объявляется Лондоном "нелегитимным", условием мира в стране называется скорейшее проведение "свободных и справедливых выборов". Прошедшие год назад выборы британцев и стоящих за ними американских партнеров не устроили - результат оказался не тот", - напомнил российский дипломат.

Линия на "снос" неугодных правительств

По словам пресс-секретаря, "венесуэльцам предлагается в условиях беспрецедентного политического и экономического давления извне проголосовать за "нужного" кандидата, и тогда все их проблемы будут решены". "Это откровенное продолжение линии на "снос" неугодных правительств, которую мы уже видели не только в Латинской Америке, но и на Ближнем Востоке и в других регионах", - подчеркнул дипломат.

Он заметил, что "проводить выборы или нет - должны определить сами венесуэльцы", а задача международного сообщества состоит в том, чтобы "способствовать диалогу между венесуэльскими сторонами, а решать за них ничего не надо". "Удивительно, что эту простую истину никак не могут усвоить в Лондоне и не хотят - в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь посольства РФ.

"Мы продолжим последовательную разъяснительную работу, в том числе с британским правительством, с целью искоренения в международном общественном сознании самой мысли о возможности решения чьих-либо проблем силовым путем", - сообщил российский дипломат. По его словам, "силовое вмешательство незаконно и ведет к катастрофическим последствиям для "спасаемого" народа и для всей системы международного права, на которую опирается мировой порядок". "Будем оказывать поддержку конструктивным международным механизмам и инициативам, направленным на содействие национальному диалогу в Венесуэле", - подытожил свое заявление пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.