Захарова: британские СМИ "отмечают" годовщину событий в Солсбери откровенными фейками

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Британские СМИ "отмечают" первую годовщину инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии откровенно срежиссированными фейками. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Годовщина "Солсбери" отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Журналисты там не зря едят свою кашу - найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался Александр Яковенко, наш посол в Лондоне".

Ранее в воскресенье газета The Mail on Sunday сообщила о том, что два депутата Палаты общин британского парламента - консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин - направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ. Газета также утверждала, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.

Захарова отметила, что расследование британской прессы опирается на два "неопровержимых" факта: во-первых, по мнению западных журналистов, Яковенко, работавший в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, покинул Соединенные Штаты именно в период высылок агентов КГБ, во-вторых, представителей СМИ Великобритании привлек факт награждения российского посла орденом Александра Невского, которым, по их мнению, награждают только за военные заслуги.

"В принципе, все сходится. Если не брать в расчет, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок", - указала Захарова.

Фейки вместо ответов

Дипломат также напомнила, что орденом Александра Невского в один день с Яковенко наградили постпреда при ЕС Александра Чижова. "А недавно [этой награды] удостоились посол РФ в Италии Сергей Разов, заместители министра иностранных дел Алексей Мешков (ныне посол РФ во Франции) и Александр Грушко, - обратила внимание она. - А почему? Потому что исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии".

"Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? - подчеркнула Захарова. - Правительство [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй молчит все упорнее, а посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть - попытаться сделать из посла шпиона".

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что такая тактика для Лондона сегодня не новая и очень глупая. "Но другого от нынешнего правительства Великобритании, которое оркеструет медийные кампании, основанные на бесконечных утечках, ожидать не приходится", - заключила она.