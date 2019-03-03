DM: британские депутаты потребовали у МИД изучить связи посла России с КГБ и ГРУ

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Два депутата Палаты общин британского парламента - консерватор Боб Сили и независимый парламентарий Иэн Остин - направили на имя главы МИД страны Джереми Ханта письмо с требованием тщательно изучить якобы имевшие место связи посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ. Об этом пишет воскресная газета The Mail on Sunday, утверждающая, что проведенное ей расследование указывает на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, когда работал на дипломатической должности в постоянном представительстве СССР при ООН в 80-х годах.

Газета ссылается на официальные документы о составе сотрудников советского постпредства при ООН в Нью-Йорке за 1985 и 1986 годы. Как пишет издание, из них следует, что Яковенко покинул свою должность в постпредстве и вернулся в Москву как раз тогда, когда из США была выслана группа из 25 советских дипломатов. Британская газета подчеркивает, что в то время источники американских СМИ в администрации президента Рональда Рейгана утверждали, что эта высылка "станет сокрушительным ударом по КГБ и ГРУ в Нью-Йорке" и затронет "старших офицеров [советской] разведки".

В общей сложности в 1986 году на фоне советско-американского противостояния в ответ на высылку из СССР 30 обвиненных в шпионаже американских дипломатов власти США выслали 80 сотрудников советских диппредставительств в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Как пишет The Mail on Sunday, Сили и Остин, которые являются членами парламентского комитета по иностранным делам, заявляют, что в свете этой публикации МИД должен предоставить обеспокоенным депутатам полную информацию об известных ему обстоятельствах завершения командировки Яковенко в советском постпредстве при ООН в 1986 году.

"Мы знаем, что Россия существенно увеличила число своих шпионов в Соединенном Королевстве с момента окончания холодной войны. Потенциально, что могло бы быть лучше, чем иметь одного из своих на должности посла? - заявил изданию Сили. - Я подозреваю, что комичный образ господина Яковенко это именно образ, за которым скрывается хитрый оперативник".

Бывший глава МИД Великобритании (1995-1997) сэр Малькольм Рифкинд в беседе с изданием сказал, что в сложившейся ситуации спецслужбам Великобритании и США следовало бы провести обмен информацией, касающейся раннего этапа дипломатической карьеры Яковенко в США.

ТАСС обратился в российское посольство, где ответили, что прокомментируют публикацию The Mail on Sunday позднее.