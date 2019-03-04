Эксперт: протесты в Алжире могут способствовать приходу к власти исламистов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Протесты оппозиции в Алжире могут помочь исламистским группировкам прийти к власти в случае ухода с поста главы государства Абдельазиза Бутефлики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник высказал программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

"Реальная заслуга Бутефлики в том, что он смог остановить гражданскую войну, которая была в Алжире все 1990-е годы и в начале 2000-х годов между армейскими группировками, которые фактически держали тогда власть, и исламскими группами. Если он сейчас сойдет со сцены, и в стране начнется некий аналог "арабской весны", подобной той, которая была в Египте или Тунисе, то это может привести к тому, что все пойдет по тому же сценарию, так как исламское политическое движение некуда не исчезло, оно быстро наберет силу", - отметил эксперт.

По его мнению, протестные акции в Алжире отчасти стали откликом на движение "Желтые жилеты" во Франции: "Самые первые протесты начались в среде алжирских студентов и алжирских иммигрантов в Париже и уже оттуда были перенесены в сам Алжир".

Как указал собеседник агентства, дальнейшее усугубление кризиса в республике ставит под вопрос ее договоренности с Россией. Он подчеркнул, что сейчас взаимодействие двух стран развивается в конструктивном ключе: в 2017 году страну посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в январе 2019 года - глава МИД Сергей Лавров.

"Если Алжир развернется на 180 градусов, то неизвестно, как будут развиваться российско-алжирские отношения. Поэтому в наших интересах поддерживать стабильность в Алжире и не допускать там гражданского хаоса, тем более новой гражданской войны", - пояснил аналитик.

Бутефлика с 1999 года является бессменным лидером Алжира. В начале февраля правящая партия "Фронт национального освобождения" выдвинула кандидатуру 82-летнего главы государства на президентских выборах 18 апреля, такое же решение принял другой участник пропрезидентского альянса - партия "Национальное демократическое объединение". Данная инициатива обернулась массовыми протестами в стране. Немаловажным фактором стало состояние здоровья Бутефлики, который находится на лечении в Швейцарии.