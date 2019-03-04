Зампостпреда РФ при ООН: Петров и Боширов не включены Россией в программу защиты

ООН, 4 марта. /ТАСС/. Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, не включены в России в какую-либо программу защиты и живут как обычные граждане. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, посвященной годовщине инцидента в Солсбери.

"Почему они должны находиться под защитной программой? Они свободные люди, я слышал, что они бизнесмены, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы же не будем включать в программу защиты всех россиян, которые были в Солсбери, - это не преступление".

Дипломат отметил, что они живут как обычно, причин включать их в защитную программу нет.

"Копать глубже"

Полянский также предложил прессе заняться журналистскими расследованиями инцидента в Солсбери. "Я предлагаю тем из вас, кто заинтересован в расследованиях, копать глубже, потому что есть много вещей, которые находятся не на поверхности", - сказал дипломат. "Мы не знаем правды. Мы очень далеки от нее", - констатировал он.

Он удивлен тем, что британская пресса, которая традиционно любит формат расследований, в этом случае практически не ставит под сомнение версию властей. По мнению Полянского, дело Скрипалей используется как единственная объединительная повестка для Великобритании. "Мы понимаем, что тема Скрипалей, Солсбери и Эймсбери сейчас стали единственной объединительной повесткой в Соединенном Королевстве", - сказал он.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что представители России не могут знать, живы ли Сергей и Юлия Скрипаль, без возможности непосредственного контакта с ними сотрудников посольства.