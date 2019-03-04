Володин на примере Венесуэлы предостерег от вмешательства извне в дела государств

"Мир развивается не всегда по разумному сценарию. И плохо то, что в данном случае за этим стоит мощная держава, которая, в общем-то, многое достигла в экономике, но что касается политики, особенно международной политики, ведет себя крайне агрессивно", - заявил Володин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24". По его мнению, необходимо общее понимание мирового сообщества о деструктивности подобной линии. "Сегодня так поступят с Венесуэлой, завтра - поступят с ними", - предупредил спикер.

Володин особо отметил, что внешняя политика России основана на принципе невмешательстве во внутренние дела других государств. "Правильно было бы, чтобы его разделяли все страны", - призвал он.

Председатель Госдумы также указал на позицию Межпарламентского союза, осудившего практику вмешательства извне в дела суверенных государств. "У нас есть декларация, которую приняли парламенты всех стран в Дакке (по инициативе России на 136-й Ассамблее МПС весной 2017 года). Хотя некоторые парламенты (Соединенных Штатов Америки, Великобритании), они не стали за нее голосовать. Но где-то, наверное, 95% парламентов ее поддержали. Это были европейские парламенты", - сказал Володин.

Он добавил, что Россия и Китай имеют достаточно ресурсов, чтобы остановить развернутую против Венесуэлы агрессию, прежде всего на площадке Совета Безопасности ООН. "Вес нашей страны и Китая, думаю, что достаточен для того, чтобы остановить фактически развернутую агрессию против Венесуэлы. Но время покажет, потому что мы с вами видим, что произошло в Ливии, что произошло в Ираке, что пытались сделать в Сирии, и опять-таки благодаря России это было остановлено", - отметил он.

В частности, спикер напомнил, что усилиями российского и китайского представительства в Совбезе ООН 28 февраля был заблокирован американский проект резолюции, призывающей к проведению новых президентских выборов в Венесуэле. Вместе с тем 1 марта на площадке СБ ООН не прошел российский вариант резолюции по ситуации вокруг Боливарианской Республики.