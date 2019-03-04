Медведев предложил "для всеобщего спокойствия" вывести американские ракеты из Европы

ТАСС, 5 марта. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для всеобщего спокойствия было бы правильно вернуть ядерный арсенал США на родину и ликвидировать созданную под него в Европе инфраструктуру. Такое мнение он высказал в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии визита в Великое Герцогство.

"Спокойнее будет всем, когда все американские ядерные вооружения вернутся на территорию США, а инфраструктура в Европе, которая позволяет хранить, обслуживать и быстро развертывать эти вооружения, будет ликвидирована", - сказал российский премьер.

Глава кабинета министров уточнил, что это касается и учений, связанных с подготовкой применения ядерного оружия, которые регулярно проводятся в странах НАТО. "Ничего, кроме ненужного волнения, прежде всего самим странам НАТО, эти учения не добавляют", - отметил он, напомнив, что вовсе не Россия, а именно Соединенные Штаты Америки приняли решение о выходе из базового договора в сфере глобальной безопасности - ДРСМД.

"Именно поэтому президент России в качестве зеркального ответа подписал Указ о приостановке выполнения ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств", - разъяснил Медведев.