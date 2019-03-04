Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Европейские страны станут проигравшей стороной в случае окончательного разрыва российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в понедельник в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Мы очень сильно обеспокоены тем, что после решения США о выходе из ДРСМД ракеты могут быть размещены на территории их европейских союзников", - сказал он. "Это очень насущный вопрос <...>, потому что мы можем вернуться к положению, которое было до 1987 года - до того, как мы подписали ДРСМД. Я хочу привлечь ваше внимание к этой ситуации", - отметил российский дипломат. "Мы будем вынуждены разместить наши ракеты, и тогда вся территория европейских стран будет покрыта", - добавил Антонов.

"Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии и ракетах средней и меньшей дальности, то мы говорим о безопасности европейских стран и России. ДРСМД не имеет отношения к безопасности Соединенных Штатов, потому что подобные системы не могут достичь территории США. Очень важно понимать, кто будет проигравшим после разрыва ДРСМД. И это европейские страны", - сказал он.

Анотонов подчеркнул, что именно Европе и России в таком случае придется столкнуться с новым вызовом в сфере безопасности. "И нам надо избежать подобной ситуации", - добавил дипломат.