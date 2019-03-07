МИД России направил участникам ДРСМД уведомление о приостановлении выполнения соглашения

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. МИД РФ направил официальное уведомление участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) о приостановлении выполнения соглашения. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"К сожалению, никаких признаков изменения деструктивной позиции Вашингтона не наблюдаем. На этом фоне мы констатируем, что США так и не предприняли необходимых действий по устранению нарушений ими обязательств по ДРСМД", - сказала она.

Как отметила Захарова, на все действия США, связанные с ракетами средней и меньшей дальности, Россия будет отвечать зеркально. При этом Москва оставляет возможность для содержательного диалога, "если в Вашингтоне пересмотрят контрпродуктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД".

Провоцирование гонки вооружений

Последние действия США в области ядерных испытаний оставляют все меньше уверенности в том, что Вашингтон намерен соблюдать мораторий на такие тесты, считает Захарова.

"Мы обратили внимание на появившиеся в американских СМИ публикациях относительно необходимости возобновления США ядерных испытаний, - сказала она. - Появление подобных публикаций нужно рассматривать как подготовку американского общественного мнения к тому, что ядерные испытания - это якобы неизбежная необходимость, без них национальная безопасность США может оказаться под угрозой. Эта логика отвечает взятому Вашингтоном курсу на планомерное воссоздание условий для возможного возобновления ядерных испытаний".

Как отметила дипломат, становятся ясными причины, по которым США "отказываются от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также приняли решение о повышении готовности невадского испытательного полигона". "Подобные действия оставляют все меньше уверенности в том, что США будут и в дальнейшем соблюдать действующий с 1992 года мораторий на ядерные испытания, - подчеркнула Захарова. - Взятая ими линия открывает прямой путь к развязыванию нового витка гонки ядерных вооружений".