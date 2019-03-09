В РФ и Сирии заявили, что ситуация в "Эр-Рукбане" ведет к гибели находящихся там детей

ТАСС, 9 марта. Катастрофическая гуманитарная ситуация в лагере беженцев "Эр-Рукбан", где сирийские граждане незаконно удерживаются подконтрольными США бандформированиями, не оставляет шансов для выживания находящихся там детей, говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Ситуация в лагере продолжает оставаться катастрофической, его жители буквально выживают в тяжелейших условиях, ежедневно сталкиваясь с насилием со стороны боевиков. Больше всего страдают дети. Грудные младенцы, рожденные в условиях отсутствия питания и медицинской помощи, антисанитарии и инфекционных заболеваний, практически не имеют шансов выжить. По сообщениям родственников жителей лагеря, большая часть ежедневно погибающих в "Эр-Рукбане" - это дети в возрасте до двух лет", - говорится в заявлении.

Как отметили российский и сирийский представители, наступил уже 1773-й день насильственного удержания сирийских граждан, и пока США требуют от Сирии идеальных условий для временно перемещенных лиц, спасать уже будет просто некого.

"Вновь призываем США предпринять наконец усилия по ликвидации лагеря "Эр-Рукбан", обеспечить безопасность беженцев, желающих вернуться в места исторического проживания, и покинуть незаконно оккупированную территорию Сирии.", - отмечается в заявлении.

Мизинцев и Махлюф приветствовали настрой правительства Иордании на оказание всестороннего содействия сирийцам, находящимся на территории королевства, в их стремлении вернуться в места довоенного проживания. "Рассчитываем на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации инициатив по возвращению сирийских беженцев и скорейшей ликвидации лагеря", - говорится в заявлении.

О лагере беженцев

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.

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