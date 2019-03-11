Косачев: сенаторы будут содействовать развитию межрегиональных связей с Венесуэлой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации намерены содействовать активизации регионального сотрудничества России и Венесуэлы. Об этом сообщил в понедельник глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортоса.

"Непосредственным поводом для нашей встречи стала договоренность, которая была достигнута 3 марта в ходе встречи исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Тогда речь шла в числе прочего о необходимости содействия и активизации межрегиональных связей", - сказал Косачев.

По его словам, Родригес сообщила, что "есть определенные потребности венесуэльского общества, венесуэльской экономики, народного хозяйства в приобретении определенных товаров в России". "Нам было поручено вступить в практические консультации на этот счет и оценить реальные потребности Венесуэлы, реальные возможности российских регионов и попробовать свести эти две позиции воедино в интересах народа Венесуэлы и в интересах развития межрегиональных связей", - сказал сенатор.

Косачев отметил, что при подготовке к встрече парламентарии запросили в российских министерствах и ведомствах информацию о сотрудничестве на региональном уровне с Венесуэлой. "По той информации, которая у нас есть, по состоянию на сегодня в различной степени в торгово-экономические связи с Венесуэлой вовлечены 23 субъекта РФ. Это немало", - отметил глава международного комитета СФ, добавив, что таких регионов должно становиться больше.

Также Косачев подчеркнул, что "с учетом специфической и во многом тревожной ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы в силу последовательных попыток ряда государств вмешаться во внутренние дела страны", необходимо встречаться как можно чаще. По его мнению, это необходимо для понимания того, что дополнительно могут сделать Россия и Венесуэла для защиты в международных отношениях принципов равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела. "И в какой степени Россия своими возможностями экономическими, гуманитарными, политическими, парламентскими может содействовать преодолению тех проблем, с которыми сталкивается в своем развитии Венесуэла", - отметил сенатор.