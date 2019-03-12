Косачев: Европарламент выступил против интересов Европы, одобрив антироссийский доклад

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Европейские парламентарии, одобрившие во вторник доклад о политических отношениях с Россией, выступили лоббистами интересов США, а не европейцев. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее Европейский парламент (ЕП) одобрил доклад "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией", в котором сказано, что ЕП больше не считает Россию стратегическим партнером. При этом была принята поправка к докладу, в которой выражается надежда на то, что РФ не выйдет из Совета Европы.

"Европарламент выступил и против интересов Европы, ибо в резолюции есть призыв остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", фактически европарламентарии выступают лоббистами интересов США, а не европейцев", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Не удивлюсь, если в мае избиратели стран Европы и правда изрядно почистят ряды нынешнего антиевропейского Европарламента", - добавил он.

Сенатор написал, что доклад подготовлен латвийским евродепутатом Сандрой Калниете, которого он назвал "одним из профессиональных русофобов в Европарламенте". "Тот факт, что столь важные тексты принимаются по инициативе, мягко говоря, необъективных авторов, говорит сам за себя, а статистика голосования (402 за, 163 против, 89 воздержались) - это, можно сказать, барометр здравого смысла в среде европарламентариев: пока явно "пасмурно", - констатировал Косачев, отметив при этом, что "по сравнению с голосованием за аналогичную резолюцию в июне 2015 года некоторые прояснения есть". Тогда в результате голосования 494 голоса были отданы "за", "против" - 135, 69 воздержались, напомнил сенатор.

"Авторы нынешнего одиозного текста не скрывали, что спешили принять его до майских выборов в Европарламент, на которых брюссельские русофобы не без оснований опасаются не добрать. Сам текст не отличается оригинальностью - все те же штампы и банальности, призванные объяснить, почему Россия более не может считаться стратегическим партнером Евросоюза", - отметил глава международного комитета СФ.

"В целом документ выглядит весьма безнадежно"

По его мнению, верхом лицемерия документа являются упреки в адрес российского правительства за некие связи с правыми силами в Евросоюзе и одновременный призыв к поддержке активистов, НКО и СМИ в России. "Когда указываешь европейцам на эти нестыковки, когда наша временная комиссия по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ регулярно ловит их за руку, они искренне недоумевают: а нас-то за что. Факт, что автор резолюции, в которой осуждают Россию за некие нарушения прав человека, сама представляет в Европарламенте страну, в которой до сих пор существует позорный институт массового негражданства, довершает эту комедию абсурда", - уверен Косачев.

Сенатор считает, что, несмотря на некоторые попытки найти отдельные направления сотрудничества, "в целом документ выглядит весьма безнадежно". "В частности, как пишут в СМИ, поправка, поддержанная "Зелеными", социал-демократами и Альянсом либералов и демократов для Европы, призывавшая к восстановлению работы комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, провалилась. Это значит, что Европарламент элементарно не готов к диалогу и защите в том числе и этой своей радикальной позиции лицом к лицу с нами, российскими парламентариями, и попросту боится фактов и альтернативного мнения", - указал Косачев.