Заммэра Керчи вернулся к работе после отстранения на время служебной проверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Заместитель мэра Керчи Дилявер Мельгазиев вернулся к исполнению обязанностей после завершения служебной проверки, инициированной из-за некачественной работы городских служб. Об этом сообщил в среду глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести комплексные проверки крымских городов. После претензий с его стороны сменились руководители Симферополя и Феодосии.

"21 февраля решением главы Республики Крым Сергея Аксенова в рамках его визита в Керчь мой заместитель Дилявер Мельгазиев был отстранен от должности в части управления транспортной отраслью на время служебной проверки на предприятии "Керчьгортранс". Вчера полномочия Диляверу Мельгазиеву были возвращены. Об этом ходатайствовал коллектив предприятия, и это решение Сергей Аксенов поддержал", - написал Бороздин.

Как заявлял ранее Аксенов, в городе существует целый ряд проблем. В частности, плохо организована работа по сбору и вывозу бытовых отходов. Есть претензии к организации работы городского транспорта: автобусы ходят не по расписанию, из 40 новых автобусов, полученных городом, на линиях работает 16.