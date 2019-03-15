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Задержание в Москве американца по подозрению в шпионаже

Захарова: у посольства США в России нет поводов для возмущения в связи с делом Уилана

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что американца задержали с поличным, а многих россиян в США судят по надуманным предлогам

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посольство США в Москве не должно смущать то, что расследование дела обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана затянулось на два месяца.

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Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Два месяца это много? - спросила она. - Существует огромное количество российских граждан, которые часто осуждены по надуманным предлогам. Пола Уилана задержали с поличным, об этом было заявлено открыто. Работают правоохранительные органы, не вижу повода для возмущения американских дипломатов".

Ранее в пятницу дипмиссия США на своей странице в Twitter написала, что после двух месяцев следствия не предъявлено никаких доказательств вины Уилана.

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СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗадержание в Москве американца по подозрению в шпионаже
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