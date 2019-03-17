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Косачев назвал бессмысленным ритуалом заявление Могерини по Крыму

Сенатор добавил, что резолюции Брюсселя относительно полуострова "напоминают сеансы самовнушения"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини о том, что ЕС будет и дальше придерживаться политики непризнания Крыма частью России и продолжит политику санкций является бессмысленным ритуалом, который никак не влияет на реальный мир. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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В распространенном ранее в воскресенье в Брюсселе в связи с пятилетней годовщиной присоединения Крыма к РФ заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини говорится, что ЕС продолжит придерживаться политики непризнания Крыма частью России.

"Заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что Евросоюз подтверждает свою политику непризнания вхождения Крыма в состав России и продолжит политику санкций, выглядит уже откровенно бессмысленным ритуалом. Чем дальше, тем больше регулярно принимаемые заявления и резолюции ЕС по Крыму напоминают сеансы самовнушения: реальность все дальше уходит от европолитиков, и им приходится твердить себе, что Крым - это Украина, референдум - это аннексия, госпереворот - это законная смена власти, в Венесуэле другой президент вместо избранного народом, а черное - это белое", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он убежден, что на реальный мир такие заявления уже давно никак не влияют. "Но европейцам в создаваемой ими виртуальной реальности жить удобнее. Другое дело, что зазор между этими мирами будет все увеличиваться, и однажды нужно будет спускаться из брюссельских кабинетов на землю и искать способы признать факты, которые признавать не хочется", - полагает сенатор.

Он подчеркнул, что главная угроза международной безопасности - это не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств, как это было в Югославии в 1992 и 1999 годах, в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011 году.

"За всеми этими акциями стояла не Россия, а сами авторы нынешних бессмысленных заявлений о Крыме. Поэтому поговорим, если и когда на Западе признают и осудят свои преступления прошлых лет. Без этого - предмета для дискуссии по определению быть не может", - убежден глава международного комитета Совфеда.

Он выразил уверенность в том, что если такая дискуссия возникнет, то в ней Россия без сомнения окажется права, так как "за российской позицией не пресловутая геополитика, а безопасность, судьбы и жизни миллионов людей". "Людей, сделавших свой выбор самостоятельно, без подсказок и давления извне. И в этом главная разница", - добавил Косачев.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияМогерини, ФедерикаКрым
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