Мурадов: референдум в Крыму проводился в соответствии с конституцией Украины

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Референдум о воссоединении Крыма с Россией, который проводился на полуострове в 2014 году, выверялся пошагово и проходил в строгом соответствии с конституцией Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на пресс-конференции в Москве, посвященной пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

"Крым, конечно же, понимал, какая опасность грозит его населению. Органы власти Крыма - правительство, Верховный совет - действовали строго по конституции Украины и по конституции Крыма. <…> Этот референдум юридически выверялся пошагово легальным правительством и Верховным советом", - сказал он.

Мурадов напомнил, что в конституции Украины есть отдельный раздел, посвященный Автономной республике Крым. По его словам, в этом разделе предусмотрено проведение Крымом собственных референдумов, каких-либо ограничений по голосованию там нет.

"Ограничения по проведению референдумов высказаны в других разделах, которые касаются унитарной Украины. А Автономная республика Крым - она выводилась за скобки даже в самой конституции как предмет компромисса при создании украинского государства. Поэтому Крым имел право на собственный референдум", - отметил постпред.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.