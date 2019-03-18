МИД России рассчитывает, что ситуация в Сербии останется в рамках правового поля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ситуация в Сербии не выйдет за рамки конституционного и правового поля. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД России.

"Отмечаем сдержанную и сбалансированную реакцию властей на противоправные действия протестующих, штурмовавших здания администрации президента Сербии и Радио и телевидения Сербии, - заявили в дипведомстве. - Надеемся, что ситуация в Сербии будет оставаться в рамках конституционного и правового поля".

В министерстве подчеркнули, что попытки некоторых представителей оппозиции спровоцировать насилие в Белграде 16-17 марта "вызывают серьезную озабоченность".

В последние четыре месяца в Сербии проходили мирные акции протеста оппозиции. Однако 16 марта небольшая группа манифестантов во главе с одним из оппозиционных лидеров Бошко Обрадовичем ворвалась в здание национального телевидения, туда же прибыл и второй лидер протестного движения - экс-мэр Белграда Драган Джилас. В ситуацию вмешалась полиция, которой удалось мирно и без лишнего применения силы вывести из телецентра протестующих.

Обрадович призвал своих сторонников продолжить протест 17 марта у президентского дворца, но позже распустил митинг, заявив, что протестные выступления будут продолжены, если власти не отпустят задержанных манифестантов. Президент Сербии Александар Вучич выступил с телеобращением к народу, указав на недопустимость поведения протестующих.