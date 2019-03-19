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Политический кризис в Венесуэле
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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана ситуацию в Венесуэле

Стороны отметили готовность способствовать усилиям международного сообщества по нахождению взаимопонимания между политическими силами страны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом положение дел в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся ситуацию в Венесуэле, - отметили в министерстве. - Подчеркнута обоюдная готовность способствовать на основе принципов Устава ООН усилиям международного сообщества по нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач".

Теги
ИранВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеЗариф, Мохаммад Джавад
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