Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом положение дел в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся ситуацию в Венесуэле, - отметили в министерстве. - Подчеркнута обоюдная готовность способствовать на основе принципов Устава ООН усилиям международного сообщества по нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач".