МИД России: развал ДРСМД чреват началом гонки вооружений в нескольких регионах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к многосторонней гонке вооружений сразу в нескольких регионах. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в сессии Конференции по разоружению в Женеве 20 марта.

"Если США сохранят свою нынешнюю позицию по ДРСМД, то 2 августа он прекратит действие. Очевидно, что развал Договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах, дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями. Это чревато серьезными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия и перспектив дальнейшего ядерного разоружения", - говорится в тексте документа.

В комментарии отмечается, что Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию США новых ракетных систем средней дальности.

"США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию, - подчеркнули в дипведомстве. - При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России".