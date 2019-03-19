Косачев: заявляя о возвращении Крыма, Порошенко игнорирует мнение жителей полуострова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает заявления президента Украины Петра Порошенко о мерах по возвращению Крыма примитивными лозунгами, которые не имеют ничего общего с желаниями и интересами самих крымчан.

Порошенко, выступая в понедельник вечером в эфире украинского телеканала ICTV, объяснил, что он подразумевает под политико-дипломатическими мерами по установлению контроля Киева над Крымом. По сути, план президента Украины сводится к усилению санкционного давлению на Россию.

"В этом заявлении, помимо известной геополитики, что Украина - жертва агрессии, нуждающаяся в защите Запада, есть вопиющее игнорирование жителей Крыма. Если бы Порошенко действительно, а не на уровне примитивных лозунгов продолжал считать их гражданами своей страны, то обращаться он должен был бы исключительно к ним", - написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.

Он полагает, что в заявлениях Киева должны были бы звучать слова раскаяния за ошибки, совершенные по отношению к жителям полуострова прежними украинскими властями, и гарантии от имени нынешних и будущих властей Украины, что эти ошибки никогда не повторятся. Кроме того, по мнению сенатора, Порошенко должен был пообещать крымчанам защиту прав на свободное использование языка, интерпретацию истории, безопасное развитие и экономическое процветание, защиту прав всех национальностей в Крыму, должен был заверить в том, что власти будут обеспечивать автономию Крыма.

Также должны были прозвучать слова о намерении решить на взаимоприемлемой основе проблемные вопросы в межгосударственных отношениях с Россией, включая сохранение базы Черноморского флота в Севастополе и отказ от планов по размещению в Крыму и вокруг, включая акватории Черного и Азовского морей, подразделений НАТО. "Что-то такое могло бы быть хотя бы попыткой обратиться к сути проблем, которые предопределили выбор крымчан в 2014 году. Ничего подобного произнесено не было и не будет", - уверен глава международного комитета СФ.

По его словам, первая причина этого заключается в том, что уже поздно, но главная проблема состоит в том, что "для Порошенко и ему подобных Крым и Севастополь, начиная с 1954 года, были не сообществом сограждан, а периферийной территорией, где проживали не люди, а холопы, не более того". "А в 1991 году эти тенденции только укрепились. И выбор крымчан, вне всякого сомнения, необратим. Не потому что Россия так себя повела и не потому, что Запад не дожал пока со своими санкциями, а потому что это выбор людей, а не холопов", - подчеркнул Косачев.

Крымский референдум

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.