Лавров: Москва поддерживает планы руководства Алжира по стабилизации ситуации в стране

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает на успешную реализацию планов руководства Алжира по стабилизации обстановки в республике через национальный диалог. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером Алжира, главой МИД Рамтаном Ламамрой.

"Мой коллега рассказал о ситуации в Алжире, поделился планами руководства страны на ближайшую перспективу, - сказал Лавров. - Мы эти планы поддерживаем, рассчитываем на то, что они помогут стабилизировать обстановку в этом дружественном нам государстве через национальный диалог на основе Конституции Алжира и, конечно же, при уважении всеми заинтересованными странами норм международного права и Устава ООН".

Российский министр сообщил, что в ходе переговоров стороны позитивно оценили взаимодействие во всех областях - в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической, гуманитарной - в соответствии с целями, которые содержатся в Декларации о стратегическом партнерстве от 2001 года. "Мы высоко оценили успешную деятельность межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая собиралась в январе этого года в Москве, а также работу межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которая заседала в октябре прошлого года в Туле", - отметил глава российского дипведомства.

Против односторонних схем

Лавров также отметил, что Россия и Алжир выступают против продвижения сомнительных односторонних схем в вопросе урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и севере Африки.

"У нас с Алжиром единая позиция и в том, что касается необходимости активизации коллективных шагов по преодолению на действующей международно-правовой основе таких застарелых кризисов, как арабо-израильский конфликт и западносахарская проблема, - отметил глава МИД РФ. - При этом мы привержены именно коллективным действиям по выполнению принятых резолюций Совета Безопасности ООН и высказались против попыток продвигать некие разработанные в одностороннем порядке сомнительные схемы".