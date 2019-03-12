Политический кризис в Алжире. Хронология событий

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 марта 2019 года на фоне продолжающихся массовых протестов в Алжире президент страны Абдельазиз Бутефлика, находящийся у власти с 1999 года, отказался от участия в выборах главы государства, запланированных на 18 апреля. В тот же день было объявлено о переносе голосования на неопределенный срок.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию событий последних недель в стране.

Внутриполитический кризис начался в Алжире после того, как 9 февраля правящая партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) совместно с партией "Национальное демократическое объединение" выдвинули 82-летнего лидера страны Абдельазиза Бутефлику кандидатом в президенты. 10 февраля в опубликованном агентством Algeria Press Service послании президент официально заявил о намерении баллотироваться на пятый срок. Однако после перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика передвигался в инвалидном кресле, испытывал проблемы с речью и практически не появлялся на публике. По мнению оппозиции, Бутефлика недееспособен, а управление страной осуществляет его ближайшее окружение (политико-финансовая группа приближенных из армейских, силовиков, некоторых политиков и бизнесменов).

22 февраля в Алжире начались протестные акции под лозунгами "Нет пятому сроку!", "Республика - не монархия!", " Бутефлика, уходи!" и так далее. В манифестациях приняли участие около 20 тыс. человек, из них пять тысяч - в столице. Произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Были задержаны свыше 40 человек. Однако протесты продолжились.

25 февраля премьер-министр Ахмед Уяхья призвал граждан "проявлять сдержанность" и "избегать возможных правонарушений в ходе массовых акций". 28 февраля глава кабинета министров сравнил начало протестных движений в Алжире с выступлениями в Сирии в 2011 году, которые привели к гражданской войне, продолжающейся до сих пор: "Граждане дарят розы полицейским, это хорошо. Но я вспоминаю, как в Сирии тоже все началось с роз".

1 марта в манифестациях по всей стране приняли участие уже около 800 тыс. человек. Наиболее многочисленные акции проходили в столице и городах на северо-востоке и юго-востоке Алжира, в том числе в Оране - втором крупнейшем городе страны. В дополнение к имеющимся лозунгам протестующие добавили "Алжир - не Сирия" (в ответ на слова премьер-министра). Демонстрации носили мирный характер, но к вечеру в столице произошли столкновения между протестующими и полицией. В результате были задержаны десятки человек, более 180 обратились за медицинской помощью.

2 марта в арабских СМИ появилась информация, что состояние главы государства, находящегося с 24 февраля в клинике в Женеве, критическое. В тот же день было объявлено, что главой предвыборного штаба президента стал министр общественных работ и транспорта Абдельгани Заалян.

3 марта представители президента подали документы, необходимые для его регистрации, в Конституционный совет (КС; аналог Конституционного суда). Ранее председатель Высшей независимой инстанции по наблюдению за выборами Абдельвахаб Дербаль заявил, что кандидаты в президенты должны лично подать соответствующие документы, в том числе справку о здоровье (требование к личному присутствию кандидата было удалено с сайта КС на следующий день). Понимая, что манифестации набирают силу, власти в качестве уступки обещали принять новую конституцию и провести досрочные выборы, в которых Бутефлика уже не будет участвовать. Эта информация была обнародована в очередном послании президента.

Однако протестные акции продолжились. Против участия Бутефлики в запланированных на 18 апреля выборах выступили также некоторые члены парламента. Два депутата - Сид Ахмед Феррухи от ФНО и Халед Тазагарт от фронта "Аль-Мустакбаль" - сложили полномочия. Кроме того, ушел с поста мэр города Гензет (север Алжира) Амар Бенадуда.

4 марта руководство оппозиционных партий ("Объединение за культуру и демократию", исламистские "Движение общества за мир", "Ан-Нахда" и других) отвергли послание Бутефлики и потребовали применить 102 статью конституции страны, предусматривающую избрание временного главы государства в случае болезни президента.

5 марта в городах страны прошли массовые митинги и манифестации с участием учащихся и работников крупнейших университетов. Их главными требованиями стали смена политического режима и отказ главы государства от участия в выборах. Шествие студентов поддержали активисты Всеобщего союза алжирских рабочих. Демонстрации носили преимущественно мирный характер, серьезных столкновений между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов зафиксировано не было.

6 марта заместитель министра обороны и начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салех заявил, что армия будет стоять на страже интересов страны в соответствии с конституцией, при этом он указал на "прочность отношений между армией и народом". В тот же день Национальный совет профессионального объединения врачей Алжира предупредил о недопустимости фальсификации медицинских справок, которые претенденты на высший государственный пост в стране предоставляют в Конституционный совет для регистрации их кандидатами в президенты. Национальный союз коллегий адвокатов Алжира заявил об отказе работы на президентских выборах в знак протеста против выдвижения Бутефлики.

7 марта руководитель предвыборного штаба Абдельазиза Бутефлики сообщил, что "распространяемые новости о состоянии здоровья Бутефлики ни в коей мере не соответствуют действительности". В тот же день было обнародовано обращение президента к народу, в котором он приветствовал "мирный характер народных выступлений" в Алжире и предостерег от попыток "спровоцировать хаос и мятеж как изнутри, так и из-за пределов страны". Бутефлика призвал к "сохранению стабильности в Алжире в целях дальнейшего его развития и строительства". В тот же день в столице Алжира прошел марш адвокатов (около 1 тыс. человек) в ответ на отказ Конституционного совета принять к рассмотрению протест группы юристов, пытавшихся оспорить законность выдвижения действующего президента на новый срок.

8 марта более 1 млн человек вышли на акции протеста в столице Алжира. Хотя демонстрации и прошли относительно мирно, около 200 человек были задержаны за беспорядки, ранения получили свыше 110 сотрудников правоохранительных органов.

9 марта правительство страны объявило о досрочных каникулах для студентов, в связи с чем им было предписано покинуть кампусы. По мнению экспертов, это было сделано для того, чтобы отвлечь молодежь, которая составила основную массу демонстрантов, от участия в протестном движении.

10 марта начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салех заявил, что "народ и армия Алжира разделяют общее видение по поводу будущего республики". В тот же день администрация президента объявила о возвращении Бутефлики в Алжир. Глава предвыборного штаба президента Абдельгани Заалян заявил, что президент услышал манифестантов, требующих перемен.

11 марта были произведены первые кадровые перестановки. На посту премьер-министра Ахмеда Уяхья сменил Нуреддин Бедуи (занимал в прошлом правительстве пост министра внутренних дел). Новым министром иностранных дел был назначен Рамтан Ламамра (возглавлял МИД в 2013-2017 годах). Он также стал вице-премьером (пост введен 11 марта).

По некоторым сведениям, окружение Бутефлики планирует сформировать кабинет из технократов, который будет исполнять обязанности в течение переходного периода до новых выборов. Их дату, а также текст новой конституции должна определить Общенациональная конференция. Предположительно, ее возглавит бывший министр иностранных дел Алжира, экс-спецпосланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Лахдар Брахими.

Оппозиция считает действие Бутефлики и его окружения нелегитимными, так как основной закон предполагает продление полномочий президента лишь в случае военных действий (статья 110).