Слуцкий надеется на сохранение прежних отношений Казахстана с РФ после отставки Назарбаева

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на преемственность линии Казахстана в отношениях с Россией после отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.

"Лично знаком с назначенным исполняющим обязанности президента Касым-Жомартом Токаевым. Уверен, что он продолжит заложенный первым главой Казахстана курс на развитие страны. Также надеемся на преемственность государственной линии в отношениях с Россией, сотрудничество в общих интеграционных объединениях и на международных площадках", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Глава комитета признался, что не ожидал такого развития событий. "Отставка Назарбаева, честно сказать, стала неожиданной новостью. Он патриарх евразийской интеграции, один из самых авторитетнейших политиков на постсоветском пространстве", - добавил Слуцкий.

По его словам, российско-казахстанское партнерство проверено десятилетиями. "Мы давно стали братскими народами. И в этом немалая заслуга Нурсултана Абишевича", - заключил депутат.

Во вторник Назарбаев выступил с обращением, в котором заявил о своем решении сложить полномочия главы государства. По словам Назарбаева, он остается председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") и членом Конституционного совета. Также он подписал указ о назначении Токаева исполняющим полномочия президента Казахстана.