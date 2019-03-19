Косачев считает, что решение Назарбаева об отставке не является вынужденным

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что решение Нурсултана Назарбаева покинуть пост президента Казахстана нельзя назвать вынужденным или сделанным под давлением.

"Решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прекратить свои полномочия в этом качестве, разумеется, ни в коей мере не является вынужденным, сделанным под давлением или необдуманным. Это сугубо суверенное и личное решение, которое можно и нужно уважать, коль скоро речь идет о политике такого калибра", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор считает, что после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана радикальных перемен во внутренней и внешней политике страны не будет.

"В любом случае, радикальных перемен во внешней и внутренней политике Казахстана точно не будет... Роль лидера нации - отнюдь не формальное звание, а реальное отражение значения Назарбаева для Казахстана", - написал Косачев.

Он отметил роль Назарбаева в создании Евразийского экономического союза. "Эпоха Назарбаева не кончается, а его идеи живут и реализуются в совместных интеграционных проектах. Не исключаю, что Нурсултан Абишевич может и далее проявлять деятельный интерес к реализации своего "детища", и его опыт и авторитет всегда будут востребованы", - подчеркнул парламентарий.

Во вторник президент Казахстана Назарбаев заявил о том, что слагает с себя полномочия главы государства. Также Назарбаев подписал указ о назначении Касым-Жомарта Токаева исполняющим полномочия президента Казахстана.

Согласно указу Назарбаева, Токаев будет приведен к присяге на совместном заседании обеих палат парламента 20 марта.