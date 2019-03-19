Косачев уверен, что отношения России с Казахстаном во главе с Токаевым вне зоны риска

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что во время исполнения Касым-Жомартом Токаевым обязанностей президента Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева российско-казахстанские отношения будут вне зоны риска.

"В этой ситуации уверен, что российско-казахстанские отношения совершенно точно вне зоны риска", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ". Он сообщил, что два дня назад встречался с Токаевым в Астане, "в рамках этой встречи господин Токаев вновь подтвердил свою твердую настроенность на то, чтобы всецело содействовать нашим двухсторонним отношениям".

Сенатор отметил, что имя Токаева в России очень хорошо известно. "Он давний и надежный партнер нашей страны, в том числе и по парламентскому сотрудничеству. Он возглавляет Сенат Казахстана на протяжении ряда последних лет", - констатировал Косачев.

Во вторник президент Казахстана Назарбаев заявил о том, что слагает с себя полномочия главы государства. Также Назарбаев подписал указ о назначении Касым-Жомарта Токаева исполняющим полномочия президента Казахстана.

Согласно указу Назарбаева, Токаев будет приведен к присяге на совместном заседании обеих палат парламента 20 марта.