Рябков заявил, что Россия с пониманием относится к позиции Италии по Венесуэле

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Позиция Италии по Венесуэле вносит "элемент здравого смысла" в обсуждение ситуации в Венесуэле. Такое мнение высказал во вторник заместитель министра РФ Сергей Рябков по итогам состоявшихся в итальянской столице консультаций с спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.

"Мы с большим уважением подходим к роли Италии в контексте происходящего, благодарны за возможность проведения контакта в Риме. Мы понимаем специфику позиции Италии и ее координацию в рамках ЕС", - сказал замминистра, сообщив, что провел переговоры и с представителями итальянской стороны.

"Осознание [Италией] необходимости решения проблемы и невозможности допущения военного вмешательства вносят элемент здравого смысла в этот международный дискурс. Если бы контактная группа [по Венесуэле с участием ЕС и ряда европейских стран] могла провести большую работу с оппозицией, нацелив ее на проведение диалога с законной властью, это стало бы лучшим вкладом в недопущение витка насилия. И если бы можно было бы работать более интенсивно в этом направлении, вклад был бы более конструктивен", - отметил Рябков.

При этом он указал, что с Италией у РФ есть расхождения - по законности избрания Мадуро. "Но мы готовы к наращиванию диалога с итальянскими властями, чтобы не допустить негативных сценариев", - заключил замминистра.

Со своей стороны Абрамс заявил во вторник журналистам, что у США "есть только один пункт расхождения с Италией по Венесуэле" - непризнание Римом Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы.

Италия - одна из немногих западных стран, не признавшая самопровозглашенного временного президента Гуайдо, но настаивает на проведении новых выборов, считая результаты голосования, по итогам которых был избран Николас Мадуро, незаконными.