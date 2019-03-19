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Политический кризис в Венесуэле

Рябков заявил, что Россия с пониманием относится к позиции Италии по Венесуэле

По словам замглавы МИД РФ, эта позиция вносит "элемент здравого смысла" в обсуждение ситуации

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Позиция Италии по Венесуэле вносит "элемент здравого смысла" в обсуждение ситуации в Венесуэле. Такое мнение высказал во вторник заместитель министра РФ Сергей Рябков по итогам состоявшихся в итальянской столице консультаций с спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.

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"Мы с большим уважением подходим к роли Италии в контексте происходящего, благодарны за возможность проведения контакта в Риме. Мы понимаем специфику позиции Италии и ее координацию в рамках ЕС", - сказал замминистра, сообщив, что провел переговоры и с представителями итальянской стороны.

"Осознание [Италией] необходимости решения проблемы и невозможности допущения военного вмешательства вносят элемент здравого смысла в этот международный дискурс. Если бы контактная группа [по Венесуэле с участием ЕС и ряда европейских стран] могла провести большую работу с оппозицией, нацелив ее на проведение диалога с законной властью, это стало бы лучшим вкладом в недопущение витка насилия. И если бы можно было бы работать более интенсивно в этом направлении, вклад был бы более конструктивен", - отметил Рябков.

При этом он указал, что с Италией у РФ есть расхождения - по законности избрания Мадуро. "Но мы готовы к наращиванию диалога с итальянскими властями, чтобы не допустить негативных сценариев", - заключил замминистра.

Со своей стороны Абрамс заявил во вторник журналистам, что у США "есть только один пункт расхождения с Италией по Венесуэле" - непризнание Римом Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы.

Италия - одна из немногих западных стран, не признавшая самопровозглашенного временного президента Гуайдо, но настаивает на проведении новых выборов, считая результаты голосования, по итогам которых был избран Николас Мадуро, незаконными.

Теги
СШАИталияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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