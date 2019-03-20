В Совфеде считают, что спортивное прошлое поможет Хасикову руководить Калмыкией

ЭЛИСТА, 20 марта. /ТАСС/. Спортивное прошлое, опыт работы с молодежью и в Совете Федерации помогут врио главы Калмыкии 38-летнему Бату Хасикову в управлении республикой, считает сенатор от этого региона Алексей Майоров.

В среду глава Калмыкии 57-летний Алексей Орлов подал в отставку после восьми лет руководства республикой. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил врио главы региона Хасикова.

"Он работал не только в Росмолодежи, но и представлял республику в верхней палате парламента, был сенатором, моим коллегой, прошел хорошую школу, понимает основы управления, неплохо владеет законодательством. Поэтому весь жизненный путь, не говоря о спортивном прошлом, которое прибавило ему целеустремленности, опыт работы с молодежью - все это позволит ему успешно справиться с поставленными задачами", - сказал Майоров.

По его словам, одной из главных задач Хасикова станет привлечение инвестиций в республику. "Предыдущий глава начал, например, проект по зеленой энергетике, заключен контракт с "Хэвелом", но надо довести до ума", - отметил сенатор.

По его словам, в предыдущие годы в республике "немало было сделано в области дорожного строительства". "Но много предстоит сделать в повышении качества дорог, их наличие очень важно. Во-вторых, в экономике: у нас аграрная республика, нам надо плотно работать с федеральными ведомствами, чтобы иметь возможность входить в федеральные программы и развивать, больше всего мясное животноводство, но скоро, надеюсь, и молочное", - добавил Майоров.

Высокое доверие

В свою очередь глава Росмолодежи Александр Бугаев отметил, что назначение советника руководителя агентства Хасикова врио главы Калмыкии свидетельствует о доверии коллективу ведомства. "Для нас это очень серьезное выражение доверия всему нашему коллективу, коллективу агентства, в котором Бату Хасиков несколько лет работал", - сказал Бугаев в среду журналистам.

Он добавил, что горд тем, что Хасиков получил "столь высокое доверие президента страны Владимира Путина".

Привлечение молодежи в АПК

Член Совета федерации от Калмыкии Юрий Бирюков в свою очередь заявил, что Хасиков сможет привлечь больше молодых специалистов в аграрный сектор республики.

"Я думаю, молодежное движение будет хорошо развиваться в республике", - сказал Бирюков в ответ на вопрос об изменениях после вступления Хасикова в должность.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, сельское хозяйство - стратегическая отрасль экономики, основа которой - животноводство. На его долю приходится более 80% производства валовой продукции. Мясная продукция из республики получила официальный бренд "Калмыцкое мясо" - этот товарный знак зарегистрирован Роспатентом.

По словам Бирюкова, опыт работы Хасикова с молодежью поможет в развитии этой сферы. "В аграрном секторе в основном занята как раз молодежь, так что Хасиков будет способствовать [развитию сферы]", - сказал Бирюков, отмечая в том числе привлечение молодых кадров.

В новость были внесены изменения (15:26 мск) - добавлен коментарий сенатора Юрия Бирюкова.