Врио главы Республики Алтай прибудет в регион 22 марта

ТАСС, 21 марта. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, председатель правительства региона Олег Хорохордин, назначенный на эту должность в среду президентом РФ, прилетит в регион, где будет работать, в пятницу, 22 марта. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

"Олег Леонидович (Хорохордин), по имеющимся данным, прилетит завтра. Предполагаем, что и полпред президента в СФО Сергей Меняйло (который будет представлять Хорохордина), также прибудет в пятницу. Александр Васильевич (Бердников, экс-глава региона) уже здесь, в республике", - сказал собеседник агентства, отметив, что церемония представления запланирована на 12:00 (08:00 мск) в пятницу.

"Полномочный представитель президента РФ в СФО представит Олега Хорохордина в Республике Алтай в пятницу", - сказал собеседник агентства.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку 65-летнего Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил 46-летнего Олега Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ.