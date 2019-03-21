Врио губернатора Мурманской области назвал приоритетом в работе развитие экономики региона

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, назначенный на должность президентом РФ после отставки Марины Ковтун, назвал приоритетными задачами на новой работе развитие экономики региона и создание комфортных условий для жителей области.

В четверг Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ Путина, в котором сообщалось о принятии отставки Ковтун с поста губернатора региона, врио губернатора этим же указом назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

"Забота о людях и создание комфортных условий для жизни, работы и творчества станут одним из моих приоритетов, наряду с развитием экономики, повышением прозрачности управления, поддержкой промышленности и другими важнейшими задачами", - написал Чибис на своей странице в Facebook.