Медведев в послании Токаеву подтвердил готовность к активизации совместной работы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана и подтвердил готовность активизировать совместную работу, сообщила в четверг пресс-служба правительства РФ.

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"Хотел бы подтвердить готовность к активизации совместной работы по правительственной линии в целях дальнейшего укрепления дружественных, партнерских и союзнических российско-казахстанских отношений, углубления сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях", - говорится в поздравительном послании.

"Важно и впредь наращивать взаимодействие России и Казахстана в рамках Евразийского экономического союза, создавая благоприятные условия для продвижения перспективных интеграционных проектов", - подчеркнул Медведев.

Как отметил в послании премьер-министр РФ, он "убежден, что ваш большой опыт руководящей деятельности в правительстве и верхней палате парламента Республики Казахстан, в Организации Объединенных Наций будет способствовать успешному решению масштабных задач на посту главы государства в развитие политического курса, определенного первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым".

Во вторник Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства с 20 марта. В среду бывший глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.