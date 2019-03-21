Песков заявил, что вопрос о мандате Грудинина является прерогативой ЦИК

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает возможным комментировать решение Центризбиркома России по мандату депутата Госдумы Павла Грудинина.

"В данном случае это не наша прерогатива - заниматься вопросами передачи мандатов, это целиком и полностью прерогатива ЦИК", - сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, все пояснения на этот счет может предоставлять только Центризбирком. Он напомнил, что ЦИК "аргументировал свой отказ (в передаче мандата Грудинина) наличием счетов (у Грудинина)".

Отвечая на вопрос о том, почему наличие выявленных счетов не помешало Грудинину в прошлом году баллотироваться на пост президента РФ, Песков признался, что не знает, когда стало известно о наличии счетов. "Мы не располагаем этой информацией", - объяснил представитель Кремля невозможность говорить на данную тему.

Центризбирком России на заседании в четверг отказал в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя он подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами. "Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может", - сказал Булаев.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Позиция ЦИК

Как сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, Грудинин грубо нарушил правила регистрации в федеральном списке кандидатов в депутаты Госдумы в июле 2016 года.

"Можно сделать вывод, что на 22 июля 2016 года - день, когда уполномоченный представитель КПРФ представил в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы... господин Грудинин владел не менее чем шестью счетами в швейцарском банке и был стопроцентным бенефициаром белизского оффшора и тем самым грубо нарушил федеральный закон о выборах депутатов Госдумы", - сказал Шевченко.

Также в Федеральной налоговой службе проинформировали ЦИК, что по факту непредставления Грудининым в налоговый орган сведений об этих счетах в отношении него составлено 19 протоколов об административных правонарушениях, отметил Шевченко. "По имеющимся данным, есть неоплата, то есть признание господином Грудининым нарушений валютного законодательства", - добавил он.

Кроме того, КПРФ не мотивировала в решении президиума ЦК, почему мандат передается именно Грудинину. В партии поясняли это тем, что, поскольку Алферов был избран по общефедеральной части списка, значит, его мандат можно отдать любому кандидату из любой региональной группы.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что при распределении вакантных мандатов "есть методика, которая подразумевает очередность получения мандатов исходя из полученных голосов избирателей как по общефедеральному списку, так и по региональной группе".

"У партии есть право предложить в 14-дневный срок кандидата из региональной группы. В данном случае, если выбывает депутат из общефедеральной части списка, то из любой региональной группы, но с учетом позиции Конституционного суда это решение должно быть мотивировано", - сказала она.

Информация о счетах Грудинина

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года, он занял второе место с 11,77%. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.