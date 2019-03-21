Эксперты: компетенции Чибиса в сфере ЖКХ будут востребованы в регионе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Опыт работы нового врио главы Мурманской области Андрея Чибиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ и в вопросах создания комфортной городской среды будет востребован для решения ключевых проблем региона. Такое мнение высказывали журналистам в Мурманске и корреспондентам ТАСС представители власти и эксперты, комментируя перестановки в областном руководстве.

Президент РФ Владимир Путин в четверг своим указом назначил 40-летнего Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области. Этим же документом он принял досрочную отставку главы региона Марины Ковтун, которая возглавляла его с 2012 года. Ранее Чибис занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и непосредственно курировал разработку Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года, вопросы создания комфортной городской среды. Чибис обучался на первом потоке "Школы губернаторов" в Высшей школе госуправления.

"Те новшества, которые министерство ЖКХ [внедряет], будут [востребованы] у нас (в Мурманской области - прим. ТАСС): развитие городской комфортной среды, которая предполагает не только благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, но и строительство жилья, что немаловажно при переселении из ветхого аварийного жилья", - сообщил журналистам председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Глава ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин отметил, что главными достижениями Чибиса в министерстве стали запуск системы капитального ремонта, успешное исполнение программы расселения граждан из аварийного жилья, старт программы по благоустройству городской среды и концессии в ЖКХ. Этот опыт должен быть использован им в регионе, считает эксперт.

"Уверен, что Андрей Владимирович оправдает доверие президента страны, и его опыт и знания будут в полной мере востребованы и полезны в регионе", - сообщил ТАСС аудитор Счётной палаты РФ, экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Проблемы ЖКХ

Представители власти и эксперты в своих комментариях журналистам и корреспондентам ТАСС обратили внимание на несколько ключевых задач, которые в первую очередь предстоит решать врио губернатора в сфере ЖКХ.

"По задачам в Мурманске [в целом] - мне тяжело говорить, но по части ЖКХ острейшая проблема эффективного теплоснабжения, старый жилой фонд, из которого уезжают люди", - рассказал Глава ассоциации "ЖКХ и городская среда".

Сенатор от региона Игорь Чернышенко в беседе с журналистами в Мурманске назвал одной из главных проблем в сфере ЖКХ мазутозависимость.

"Конечно, мазутозависимость… В этом году 10 млрд рублей потребность дотаций теплоснабжающим ресурсам. Это петля, которая сдерживает решение многих социальных задач области", - отметил он.

Ранее сообщалось, что теплопредприятия Мурманской области из-за удорожания мазута в 2019 году получат убытки в 10 млрд рублей. При этом предприятия не могут повышать тариф для потребителей, и в этой ситуации компенсировать разницу приходится областному бюджету за свой счет.

Помощь центра

Представители региона отмечают, что многие проблемы Мурманской области не решить без федеральной поддержки. Они надеются, что прежний опыт работы Чибиса поможет "развернуть" федеральный центр лицом к региону.

"Во главу угла надо ставить бюджетирование, надо менять, переламывать отношение федерального центра, Минфина, в том числе к региональной политике, к регионам и Мурманской области в частности", - сказал журналистам в четверг в Мурманске первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" в регионе Владимир Мищенко.

"Надо отстаивать интересы арктических регионов именно в социальном аспекте. Мы хотим вернуть реальность полярных надбавок, повышения зарплат и комфортности проживания для жителей нашей области и всего Севера. Надо добиться от федерального центра таких условий, чтобы сюда потянулись инвесторы малого и среднего порядка. Чтобы у нас начали появляться новые технологии, которые мы могли бы экспортировать", - сообщил журналистам депутат Мурманской областной думы Максим Белов.

Преемственность

Сенатор от региона Игорь Чернышенко уверен, что новому врио главы региона необходимо продолжить уже заложенные векторы развития: укрепления материальной базы России в Арктике через все крупные проекты, которые сейчас реализуются. Среди них он назвал проект "Новатэка" (создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа) и Мурманский транспортный узел (предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского центра по переработке наливных и навалочных грузов, крупнотоннажных контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути).

С ним согласен председатель Мурманской облдумы. "Главная задача - чтобы развивалась наша экономика, и Мурманский транспортный узел, и проект "Новатэка", чтобы пополнялась доходная часть бюджета", - подчеркнул Дубовой.

Опыт Чибиса в проектах развития городов

Опыт реализации проектов городского развития, которые курировал Андрей Чибис в качестве заместителя министра строительства и ЖКХ России, будет полезен в управлении регионом. Об этом заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"За время работы Андрея Чибиса в министерстве в курируемых им сферах были решены многие значимые задачи, при его активном участии успешно запущены такие масштабные проекты городского развития как "Формирование комфортной городской среды" и "Умный город". Уверен, что глубокое погружение в особенности работы жизнеобеспечивающих отраслей будет особенно полезно при выстраивании качественной работы по управлению регионом", - цитирует Якушева пресс-служба министерства.

Ранее Чибис занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России, главного государственного жилищного инспектора. С 2013 по 2018 год он курировал вопросы ЖКХ и городской среды. В ноябре 2018 года Чибис был назначен заместителем министра по вопросам цифрового развития, а его приоритетным направлением деятельности стала реализация проекта "Умный город".