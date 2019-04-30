Косачев поздравил Мезенцева с назначением на должность посла России в Белоруссии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил своего коллегу, главу комитета по экономполитике Дмитрия Мезенцева с назначением на должность посла РФ в Белоруссии, назвав его миссию ответственной.

"Поздравил Дмитрия Федоровича Мезенцева с новым назначением. В высшей степени ответственная миссия, важная для России и значимая для Белоруси. В добрый путь, коллега, друг!" - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от этой должности.