{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Косачев поздравил Мезенцева с назначением на должность посла России в Белоруссии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил важность миссии нового посла

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил своего коллегу, главу комитета по экономполитике Дмитрия Мезенцева с назначением на должность посла РФ в Белоруссии, назвав его миссию ответственной.

На эту тему
Биография Дмитрия Мезенцева

"Поздравил Дмитрия Федоровича Мезенцева с новым назначением. В высшей степени ответственная миссия, важная для России и значимая для Белоруси. В добрый путь, коллега, друг!" - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от этой должности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКосачев, Константин ИосифовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
Антонов: наибольшую опасность для России и США представляют террористы, а не другие страны
Дипломат также добавил, что Москва сохраняет ядерный паритет с Вашингтоном
Читать полностью