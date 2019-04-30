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Политический кризис в Венесуэле

Косачев: США ведут циничную политику, призывая Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

Соответствующее обращение США также находится "вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий", отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Обращение американской стороны к России с призывом не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле является циничной политикой вне международного права. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация США призывает правительство России не вмешиваться в события в Венесуэле.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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