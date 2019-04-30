Захарова объяснила в ООН значение закона РФ о надежном Рунете

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Россия не планирует уходить из всемирного интернета, но хочет быть готовой к любым внешним угрозам. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на организованном по российской инициативе мероприятии в ООН "Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации".

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

"Конечно, дело не в том, что мы хотим "уйти" из интернета, - подчеркнула она. - Мы часть этой важной всемирной системы - как в плане образовательного аспекта, так и в экономике, и всех остальных сферах. Но если те угрозы, которые мы слышим от американских политиков, от НАТО, будут воплощены в жизнь, мы хотим быть готовыми к ним. Чтобы в нашей стране, в нашем обществе оставались средства коммуникации".

Совет Федерации 22 апреля одобрил закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Авторами инициативы выступили Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Согласно документу, отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет" будет Роскомнадзор. Предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство "может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению.

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.