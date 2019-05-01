Антонов заявил, что Бутину не стали бы судить в США, если бы она не была россиянкой

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 1 мая. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что Мария Бутина не подверглась бы судебному преследованию в США, если бы не была гражданкой Российской Федерации. Об этом дипломат заявил во вторник в эфире радиостанции PHILLYfm.

"Этот сюжет исключительно политизированный, за ним ничего не стоит", - констатировал Антонов. По его словам, "если бы была другая национальность у Марии Бутиной", то "ничего этого не было бы". "Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол", - добавил он.

"Ничего за ее деятельностью не стоит. Настолько размыты дефиниции, определение иностранного агента. Непонятно, за что ей дали полтора года", - отметил Антонов.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.