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Дело Марии Бутиной
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Посольство России в США направило ноту протеста в связи с решением суда по делу Бутиной

В дипмиссии считают это решение неправомерным
Мария Бутина AP Photo
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Мария Бутина
© AP Photo

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с вынесением американским судом приговора Марии Бутиной. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.

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"В связи с неправомерным решением суда в Госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека", - отмечается в заявлении.

"Дипломаты посольства посетили Марию Бутину. Несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, наша соотечественница стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения", - отметили в посольстве.

Суд в США 26 апреля приговорил гражданку РФ Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. 30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

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