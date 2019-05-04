Лавров на встрече с главой МИД Венесуэлы обсудит содействие политическому диалогу в стране

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Венесуэлы на встрече в воскресенье, 5 мая, обсудят международные посреднические усилия по содействию диалогу правительства и оппозиции в стране, сообщили в МИД РФ.

"Состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле и вокруг нее в связи с попыткой государственного переворота в этой стране, по перспективам политико-дипломатического урегулирования разногласий в рамках венесуэльской конституции, а также вариантам международных посреднических усилий по содействию диалогу правительства и оппозиции", - говорится в распространенном в субботу комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как добавили в министерстве, на переговорах Сергея Лаврова и Хорхе Арреасы будут обсуждаться "шаги по углублению всеобъемлющего российско-венесуэльского партнерства на международной арене, активизации усилий неформальной группы стран по защите целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, а также противодействию незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в стране".

Речь пойдет также о выполнении практических договоренностей, достигнутых 4-5 апреля в ходе заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные акции. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.