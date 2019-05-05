Делегация Госдумы обсудит с коллегами из Бундестага актуальные темы международной повестки

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым в понедельник направляется в Берлин, где обсудит с коллегами из Бундестага актуальные проблемы международной повестки, в том числе тему реализации проекта "Северный поток - 2".

"Делегация встретится с вице-президентами Бундестага ФРГ Томасом Опперманом и Вольфгангом Кубики, а также депутатами профильных комитетов Бундестага", - сообщили в пресс-службе Жукова в преддверии поездки. "Запланирован обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки. Во время таких встреч парламентарии могут получить откровенные ответы на интересующие их вопросы из первых уст", - пояснил журналистам представитель пресс-службы.

В рамках визита запланирована встреча председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального с главой комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаусом Эрнстом. "Особую значимость обсуждение вопросов энергетической повестки приобретает в связи с недавним утверждением Европарламентом решения, связанного с последней директивой ЕС по газопроводам, согласно которому Германия получит право принимать решение о возможном изъятии проекта "Северный поток - 2" из-под действия отдельных положений энергетических норм Евросоюза", - отметил, со своей стороны, Завальный.

В конце визита предстоит ответный футбольный матч между командой российских и германских парламентариев. Предыдущая товарищеская встреча на футбольном поле депутатов Госдумы и Бундестага прошла в 2018 году в Москве на стадионе "Красная Пресня" и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян. Инициаторами встречи в преддверии чемпионата мира по футболу в России тогда выступили немецкие парламентарии.

"У нас сложилась за долгие годы прекрасная традиция футбольных матчей между Госдумой и Бундестагом", - прокомментировал предстоящий матч Жуков. Особенностью российской парламентской футбольной команды является то, что в ее составе играют женщины, обратил внимание он. Тренирует сборную легендарный футболист и тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. 7 мая делегация нижней палаты парламента РФ в преддверии Дня Победы возложит венки к памятникам Воину-освободителю и жертвам нацизма в Трептов-парке.

Ответный характер носит не только футбольный матч, но визит в целом. В 2018 году делегация Бундестага во главе с Опперманом посетила Москву. Тогда на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным законодатели обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия, ситуацию в Сирии, на Украине и другие важные темы.