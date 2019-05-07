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Лавров переговорил "на ногах" с главой МИД Канады и госсекретарем США

Политики пообщались перед церемонией официального фотографирования в рамках заседания Арктического совета

РОВАНИЕМИ, 7 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник кратко переговорил с главой МИД Канады Христей Фриланд и госсекретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Глава МИД РФ перед церемонией официального фотографирования в рамках заседания Арктического совета около двух минут общался с канадской коллегой, которая ранее была включена в российские ответные санкционные списки. Фриланд, слушая Лаврова, была настроена доброжелательно и много смеялась.

Позже подошел Помпео, и они втроем перекинулись несколькими фразами.

6 мая Лавров провел переговоры с госсекретарем США, они продлились более часа.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКанадаСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Фриланд, Христя
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