Правительство готово одобрить упрощение получения вида на жительство в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит во вторник законопроекты, которые должны упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание кабмина.

"В повестке дня законопроекты, которые должны упростить въезд в нашу страну иностранных граждан. Речь идет о более удобном порядке предоставления разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Эта тема очень актуальная", - сказал Медведев. По его словам, срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вида на жительство сокращается с 6 до 4 месяцев.

Также законопроектами предусматривается расширение категорий граждан, для которых будут действовать упрощения. В частности, что касается вида на жительство, законопроект предполагает расширение круга лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание. Это люди, которые родились на территории РСФСР и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской АССР, и их родственники по прямой линии, сообщил Медведев.

Вид на жительство также смогут получить рожденные в России дети, усыновленные иностранцами, высококвалифицированные специалисты и целый ряд других категорий. Кроме того, законопроектом вводится бессрочный вид на жительство. Сейчас срок составляет 5 лет, по истечении срока документ необходимо продлевать.