В Госдуме посоветовали Киеву не признавать паспорта всех стран, выданные гражданам Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Решение правительства Украины не признавать российские паспорта, выданные украинским гражданам в Донбассе, означает, что Киев не должен признавать и паспорта других государств, полученные гражданами Украины, проживающими в других частях страны. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области ("Единая Россия") Виктор Водолацкий.

"Тогда они [правительство Украины - прим. ТАСС] должны признавать незаконными и паспорта, которые выдает Европа. То есть, если они на уровне государства признают, что паспорта других государств являются незаконными… то тогда нужно отменять все - и США, и Европу, и все остальные страны", - отметил депутат.

По его словам, Украина не имеет никаких оснований признавать недействительными паспорта, выданные именно РФ. "Мы не нарушаем международное право", - подчеркнул Водолацкий.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

В среду правительство Украины приняло решение не признавать паспорта РФ, выданные украинским гражданам в Донбассе. Одновременно в Киеве заявили, что обратятся к "международными партнерами, чтобы те приняли аналогичные решения".

Ранее у Киева уже возникали конфликты с рядом европейских стран, которые выдавали и продолжают выдавать паспорта представителям своих национальных меньшинств, проживающих, в частности, на западе Украины. Наиболее громкий скандал возник в отношениях с Венгрией, которая оформляла документы через консульство в Закарпатье. Правительство Румынии также неоднократно заявляло, что не намерено отказывать от выдачи своих паспортов украинцам, так как это полностью соответствует международным нормам.