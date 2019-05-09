Лавров и глава МИД Японии проведут в Москве новый раунд переговоров по мирному договору

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу переговоры со своим японским коллегой Таро Коно, который находится в эти дни в Москве с рабочим визитом.

Центральной темой переговоров станет проблематика заключения мирного договора. Примечательно, что с начала года главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут уже третью по счету встречу по данной теме. Такая активизация контактов стала следствием договоренности об ускорении диалога по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года, которая была достигнута на высшем уровне в ноябре прошлого года в Сингапуре.

Вместе с тем министры не обойдут стороной и обсуждение ряда актуальных тем глобальной и региональной повестки дня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стороны обменяются мнениями по таким вопросам, как борьба с новыми вызовами и угрозами, сотрудничество на международной арене и складывающаяся ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Условия и сроки

Москва и Токио обсуждают вопрос заключения мирного договора по разным каналам - он затрагивается и на встречах лидеров двух стран, и по линии руководства Советов безопасности РФ и Японии, и на межмидовских консультациях по стратегической стабильности, и на ставших уже регулярными переговорах глав внешнеполитических ведомств и оборонных ведомств в формате "2+2".

Однако до конца разрешить некоторые очевидные разногласия пока что не удалось. Так, в российском дипведомстве неоднократно заявляли, что главным условием для продвижения мирного договора является признание Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законный суверенитет РФ над всеми южными Курильскими островами. Именно по этой причине внимание журналистов привлек последний ежегодный доклад японского МИД под названием "Синяя книга по дипломатии", в котором отсутствовала стандартная фраза о возврате "четырех северных островов японской стороне". Но, как позднее заявил журналистам глава МИД Японии, это не означает, что правовая позиция правительства страны по данному вопросу изменилась.

Кроме того, ранее агентство Kyodo сообщало о планах японской стороны подписать общее соглашение по мирному договору и территориальной проблеме к визиту российского лидера в Японию, который запланирован на июнь этого года. Однако, по информации источников агентства, переговоры о передаче Токио островов зашли в тупик "и перспектив какого-либо прогресса в этом направлении не наблюдается". Примечательно, что в Токио часто пробуют создать некие временные рамки по заключению мирного договора - на этой неделе Коно заявил о намерении разрешить данный вопрос в ходе новой эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), которая началась в стране 1 мая с восхождением на престол императора Нарухито.

В свою очередь, в Москве уверены, что любые договоренности по этой теме должны в полной мере отвечать интересам обоих государств и быть поддержаны их народами.

Оценки и предупреждения

В преддверии переговоров Лаврова и Коно в российском дипведомстве заявили о намерении изложить на предстоящей встрече японским партнерам оценки, связанные с развертыванием в Азиатско-Тихоокеанском регионе элементов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США. Как известно, Вашингтон и Токио продолжают активно развивать сотрудничество в военно-технической сфере, и несколько недель назад стороны подписали первые контакты о закупке Японией двух комплексов ПРО Aegis Ashore. А в конце апреля командование ВМС США официально уведомило о предстоящем размещении на военно-морской базе Сасебо новейшего ударного десантного корабля America, способного нести многоцелевые боевые самолеты, вертолеты и контингент морской пехоты численностью до 1,7 тыс. человек.

Российские официальные лица не раз подчеркивали, что укрепление американо-японского военного альянса не способствует диалогу по мирному договору, особенно на фоне антироссийской политики Соединенных Штатов. Более того, по словам Лаврова, размещение на территории Японии установок системы глобальной противоракетной обороны США нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Aegis Ashore "может использоваться для запуска ударных крылатых ракет наземного базирования Tomahawk, что является прямым нарушением договора". К слову, в Токио эти обвинения отвергли.

Сотрудничество и приоритеты

Несмотря на существующие разногласия, Москва и Токио заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, основой которого является план из восьми пунктов, предложенный японским премьером три года назад. Напомним, документ подразумевает укрепление российско-японских отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы, развитие туризма. Кроме того, в него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Как отметили в МИД РФ, стороны ведут активную работу по данным проектам. К примеру, были созданы отраслевые рабочие группы, другие механизмы экономического диалога, в рамках которых только в прошлом году состоялось более 80 контактов. Это привело к заметному росту товарооборота - так, в 2018 году он вырос на 17 п.п. до $21,3 млрд. "Считаем важным продолжать интенсивную работу, направленную на наращивание объемов российско-японского торгово-инвестиционного сотрудничества", - подчеркнули в российском министерстве.

Кроме того, развитию российско-японского сотрудничества способствуют поддерживающиеся межпарламентские и межпартийные обмены, активизация взаимодействия на региональном уровне, тесные гуманитарные связи. "Важным событием станет возобновление 13 мая после девятилетнего перерыва работы Совета губернаторов России и Японии, - обратили внимание в МИД. - Рассчитываем, что этот формат сможет внести заметный вклад в общие усилия по выводу российско-японских отношений на качественно новый уровень в русле договоренностей лидеров".