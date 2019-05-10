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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

В Крыму предлагают рассмотреть керченский инцидент на международном общественном трибунале

В качестве модератора может выступить международная ассоциация "Таврида", считает политик Александр Молохов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Действия Киева в ноябре 2018 года, когда за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины, необходимо рассмотреть в рамках специально созванного международного общественного трибунала по образцу трибунала Рассела-Сартра по расследованию военных преступлений во Вьетнаме в 1967 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

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"Мне кажется, что действия Украины в ноябре 2018 года во время инцидента могли бы быть предметом рассмотрения в рамках специально созданного международного общественного трибунала по образцу трибунала Рассела-Сартра - в 1967 году был такой трибунал для расследования военных преступлений США, совершенных во Вьетнаме. Мне кажется, в рамках такого открытого массового содержательного процесса мы сможем действительно доказать мировому сообществу, что тогда в ноябре 2018 года имела место явная провокация украинских властей, и направлена она была на дестабилизацию системы международных отношений Причерноморья, конечно, в контексте предвыборной горячки Порошенко", - заявил Молохов.

Он добавил, что в качестве модератора общественного трибунала может выступить созданная недавно в Брюсселе международная ассоциация "Таврида". Он отметил, и Украина, и Россия при подписании Конвенции по морскому праву не приняли обязательные процедуры, "которые влекут за собой судебные решения, касающиеся военных действий". "Поэтому Россия считала и считает, что у Международного трибунала по морскому праву нет никаких оснований выносить решение по вопросу о временных мерах, испрошенных Украиной", - пояснил эксперт.

Украинский иск

МИД Украины по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в связи с ситуацией вокруг моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украина инициировала два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев просит суд принять быстрое решение о временных мерах. В пятницу в Гамбурге завершился первый этап слушаний Международного трибунала, решение будет объявлено 25 мая. Российская сторона от участия в процессе отказалась, заявив, что у трибунала нет юрисдикции по данному вопросу.

Комментируя состоявшееся заседание, Молохов отметил, что Украина пыталась представить свои корабли как "мирные". "Второе, что меня удивило, - сегодня несколько раз был такой пассаж с украинской стороны, что мы сейчас не будем в этом суде обсуждать предметно вопрос, что Крым и морская акватория, прилежащая к нему, это украинская территория или не украинская. Они подчеркивали, что даже если это все находится в сфере ответственности России, все равно имело место нарушение, даже при условии, что эта зона является российской. Меня это удивило, потому что раньше были предварительные заявления, что Крым - это Украина, все это происходит в нейтральных водах и исключительно в экономической зоне Украины", - пояснил он, выразив мнение, что такие заявления делаются "из тактических соображений".

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКрымНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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