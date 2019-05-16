Замглавы МИД России: никакие ультиматумы США по Украине не возымеют эффекта

Как напомнил дипломат, в ноябре прошлого года Вашингтон отказался от согласованного контакта с Москвой на высшем уровне на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе. "Они именно так и обставили свое объяснение: вы "должны" освободить украинских моряков, и тогда можно будет вернуться к теме встречи на высшем уровне", - обратил внимание Рябков.

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Никакие ультиматумы Вашингтона в адрес Москвы по Украине, в том числе провокации украинских моряков в Керченском проливе, не возымеют эффекта. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы с самого первого момента, когда это услышали, подчеркивали категорическую неприемлемость подобного рода увязок, - подчеркнул замминистра. - Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются. Мы в диалоге с США заинтересованы не больше, чем они в диалоге с нами".

В этой связи Рябков вновь заявил, что инцидент в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года был провокацией, следствием которой стало задержанием украинских военнослужащих и военных катеров. "Идет определенный процесс в правовом поле. После того, как он завершится, можно будет смотреть, что дальше", - указал он.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позднее суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении российской границы.